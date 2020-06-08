Мужчину избили и ограбили в парке в Петрозаводске

Двадцатилетний мужчина обратился в полицию Петрозаводска с заявлением о грабеже, сообщает МВД Карелии.

Преступление произошло в одном из парков Петрозаводска. Потерпевший вместе с приятелем купили чай навынос в кафе и устроились в парке, чтобы общаться и смотреть ролики в телефоне. Мимо шли двое пьяных мужчин, которым показалось, что их снимают на телефон.

Они подошли, потребовали прекратить съемку, а затем потребовали и телефон, чтобы убедиться, что их не снимали.

«Затем один из визитеров нанес удар по лицу владельцу гаджета, повалил его на землю и силой отобрал телефон и куртку. После нападавшие скрылись»,

- сообщает полиция.

Позднее полиции удалось задержать 27-летнего жителя Петрозаводска.

«Вместе с приятелем он, уже в похищенной куртке, находился во дворе соседнего с парком дома. В полиции мужчина признался в содеянном, свой поступок объяснил алкогольным опьянением»,

- уточняют в МВД.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.