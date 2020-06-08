Автомобиль сбил 12-летнего ребенка в Беломорском районе

ДТП с участием ребенка на велосипеде и легкового автомобиля произошло 7 июня в Беломорском районе, сообщает ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 20.40 на 17-м километре региональной автодороги «Пушной – Беломорск».

«12-летний велосипедист, двигаясь по левой стороне обочины, не справился с управлением, выехал на проезжую часть, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ», - сообщает ГИБДД.

Ребенок был травмирован, ему потребовалась медицинская помощь.

Напомним, также в этот день жительница Санкт-Петербурга за рулем «Рено Дастера» вылетела на встречную полосу в Лахденпохском районе и столкнулась с другим автомобилем, в ДТП трое пострадавших.