08 июня 2020, 10:28
Происшествия

Автомобиль сбил 12-летнего ребенка в Беломорском районе

Маленький велосипедист выехал на проезжую часть и столкнулся со встречным автомобилем

ДТП с участием ребенка на велосипеде и легкового автомобиля произошло 7 июня в Беломорском районе, сообщает ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 20.40 на 17-м километре региональной автодороги «Пушной – Беломорск».

«12-летний велосипедист, двигаясь по левой стороне обочины, не справился с управлением, выехал на проезжую часть, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ», - сообщает ГИБДД.

Ребенок был травмирован, ему потребовалась медицинская помощь.

Напомним, также в этот день жительница Санкт-Петербурга за рулем «Рено Дастера» вылетела на встречную полосу в Лахденпохском районе и столкнулась с другим автомобилем, в ДТП трое пострадавших.

Обсудить
просмотр
169141
Метки: 
ребенок
ДТП
авария
велосипед
Беломорский район
Карелия