08 июня 2020, 10:28
Автомобиль сбил 12-летнего ребенка в Беломорском районе
Маленький велосипедист выехал на проезжую часть и столкнулся со встречным автомобилем
ДТП с участием ребенка на велосипеде и легкового автомобиля произошло 7 июня в Беломорском районе, сообщает ГИБДД Карелии.
Авария произошла в 20.40 на 17-м километре региональной автодороги «Пушной – Беломорск».
«12-летний велосипедист, двигаясь по левой стороне обочины, не справился с управлением, выехал на проезжую часть, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ», - сообщает ГИБДД.
Ребенок был травмирован, ему потребовалась медицинская помощь.
Напомним, также в этот день жительница Санкт-Петербурга за рулем «Рено Дастера» вылетела на встречную полосу в Лахденпохском районе и столкнулась с другим автомобилем, в ДТП трое пострадавших.