08 июня 2020, 09:40
Неумелая езда жительницы Питера привела к травмам трех человек
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Лахденпохском районе
7 июня в Лахденпохском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого травмы получили три пассажира, сообщает ГИБДД Карелии.
ДТП произошло в 13.30 на трассе «Лахденпохья – Сикопохья».
«43-летняя водитель-женщина автомобиля «Рено Дастер» (жительница г. Санкт-Петербург) выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».
В результате ДТП травмы получили 3 человека: 54-летний пассажир «Рено», 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген» и его 23-летняя пассажирка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь»,
- сообщает ГИБДД.
Напомним, также вчера на трассе «Кола» вылетела в кювет «Газель».