Неумелая езда жительницы Питера привела к травмам трех человек

7 июня в Лахденпохском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого травмы получили три пассажира, сообщает ГИБДД Карелии.

ДТП произошло в 13.30 на трассе «Лахденпохья – Сикопохья».

«43-летняя водитель-женщина автомобиля «Рено Дастер» (жительница г. Санкт-Петербург) выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате ДТП травмы получили 3 человека: 54-летний пассажир «Рено», 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген» и его 23-летняя пассажирка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь»,

- сообщает ГИБДД.

Напомним, также вчера на трассе «Кола» вылетела в кювет «Газель».