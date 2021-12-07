Пожар в автосервисе произошел в Петрозаводске

Вчера вечером в 19 часов 22 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в автосервисе на улице Ровио. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, было установлено, что горит автомобиль Hyundai Grand Starex. Пожарным потребовалось несколько минут, что справиться с огнем.

В результате пожара в иномарке огнем был поврежден салон на площади три квадратных метра. По предварительным данным специалистов, автомобиль, находящийся на ремонте в автосервисе, загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. Фото pixabay.com/RonaldPlett