07 декабря 2021, 08:27
Пожар в автосервисе произошел в Петрозаводске
Автомобиль вспыхнул при проведении газосварочных работ в сервисе на Кукковке
Вчера вечером в 19 часов 22 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в автосервисе на улице Ровио. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, было установлено, что горит автомобиль Hyundai Grand Starex. Пожарным потребовалось несколько минут, что справиться с огнем.
В результате пожара в иномарке огнем был поврежден салон на площади три квадратных метра. По предварительным данным специалистов, автомобиль, находящийся на ремонте в автосервисе, загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. Фото pixabay.com/RonaldPlett