Из горящей многоэтажки в Петрозаводске эвакуировали 28 человек

Сегодня ночью в 3 часа 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Ригачина. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали несколько пожарных расчетов. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что горит комната на третьем этаже, едкий дым, заполняющий этажи, угрожает жизням людей.

Не мешкая, огнеборцы приступили к массовой эвакуации людей. В результате проведения спасательных работ из опасной зоны задымления в общей сложности было эвакуировано 28 человек, в том числе семеро детей.

Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные приступили к ликвидации огня. Через десять минут распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате пожара огнем была повреждена комната и имущество в ней на площади четыре квадратных метра. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Причины ЧП теперь предстоит выяснить специалистам. Фото pixabay.com/12019