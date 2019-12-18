Появились фото с места ДТП пассажирского автобуса в Карелии

В сети появились фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло сегодня в 16:10 в Сегежском районе на 708-м км автодороги «Кола». Снимки, сделанные МЧС по РК, публикует «ДТП Петрозаводска».

Напомним, по предварительным данным ГИБДД Карелии, в условиях снегопада водитель автомобиля «Ниссан» пошел на обгон двух большегрузных автомобилей и не успел завершить обгон, так как по встречной полосе двигался автобус. Водитель легкового автомобиля попытался вернуться на свою полосу движения, но не справился с управлением, машину ударило о дорожное ограждение. После этого «Ниссан» отбросило на «встречку», где произошло боковое столкновение с автобусом.

Водитель автомобиля «Ниссан» (петрозаводчанин) скончался в автомобиле скорой помощи, пассажирка автомобиля в тяжелом состоянии доставлена в Сегежскую больницу. Также в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи доставлены пассажиры автобуса.

В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. Тяжело травмированных людей среди них нет. Информация по пострадавшим будет сообщена дополнительно. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту аварии проводится проверка.

«ДТП Петрозаводска» напоминает, что по статистике, основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, характеризующихся наибольшей тяжестью последствий, являются: нарушение правил обгона, а также выезд на полосу встречного движения.

Маневр обгона является одним из сложных и опасных для водителя.

Перед совершением маневра убедитесь в его безопасности. Не совершайте рискованных, необдуманных маневров.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Соблюдайте дистанцию и скорость, соответствующие дорожным и погодным условиям, а также времени суток.