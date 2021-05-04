Появились фото последствий жуткого пожара в Карелии

Пожарные поселка Калевала были вызваны для тушения пожара произошедшего в деревянном жилом доме на Каменистой улице в доме № 13, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району".

Сигнал дежурному поступил 3 мая в 19:32. Благодаря серьезному наряду сил, выделенных для борьбы с огнем (огонь тушили 18 человек при поддержке 4 машин), полного уничтожения строения удалось избежать, с огнем справились довольно быстро – пожар ликвидирован в 20:02.

В результате, пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами, дом значительно повреждён. Причины пожара устанавливаются. // Фото: vk.com