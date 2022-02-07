07 февраля 2022, 21:33
Потопом в центре Петрозаводска занялась прокуратура
Проверку по поводу коммунальной аварии начало надзорное ведомство
Прокуратура Карелии организовала проверку после публикаций о случившейся 6 февраля в Петрозаводске коммунальной аварии. Она разберется, по чьей вине затопило центральные улицы города, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, центр города затопило из-за засора канализации. Жителям пришлось сооружать переправы. Течь началась на перекрестке улиц Крупской и Фридриха Энгельса.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований природоохранного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.
По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования, если будут основания. // Фото: Иван Кушеверский, «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте