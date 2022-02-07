Потопом в центре Петрозаводска занялась прокуратура

Прокуратура Карелии организовала проверку после публикаций о случившейся 6 февраля в Петрозаводске коммунальной аварии. Она разберется, по чьей вине затопило центральные улицы города, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, центр города затопило из-за засора канализации. Жителям пришлось сооружать переправы. Течь началась на перекрестке улиц Крупской и Фридриха Энгельса.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований природоохранного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.

По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования, если будут основания. // Фото: Иван Кушеверский, «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте