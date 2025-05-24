Последние звонки прозвучали в школах Карелии

24 мая в школах по всей стране прозвучали последние звонки. Праздник прошел и в школах Карелии.

Выпускников поздравляли в Лахденпохском районе, Прионежье, Петрозаводске, Кондопожском районе и других районах и округах.

Выпускникам пожелали успешной сдачи экзаменов и поступления в выбранные учебные заведения. Им пожелали смело идти к цели и мечте, а также выбрать профессию по душе. Учителей поблагодарили за труд, терпение и мудрость.

В Прионежском районы школы торжественно проводили во взрослую жизнь 253 девятиклассников и 88 одиннадцатиклассников.

В этом году из российских школ выпускаются более 1,5 млн девятиклассников и более 600 тысяч 11-классников. © «Петрозаводск говорит»