В этом году в столице Карелии создадут Дом молодежи

Дом молодежи будет расположен на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Под него переоборудуют одно из бывших зданий Петрозаводского государственного университета. Создание центра стало возможным благодаря победе в конкурсе на реализацию в республике программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

– Наша молодежь – это настоящие герои, так как они вновь заняли первое место в России по количеству поддержанных грантов. Кроме того, предлагаемые ими гранты отличаются уникальностью и представляют собой действительно интересные проекты,

– подчеркнул Глава республики.

Из федерального бюджета выделено около 110 млн рублей на ремонт здания, а также создание программы, в которую включены 20 проектов и мероприятий. Среди них – комплексные исследования, просветительские и методические проекты для молодежи.

– В июне стартует капитальный ремонт здания, сдача объекта запланирована на ноябрь 2025 года. Будут оформлены тематические пространства, в том числе для «Движения Первых», медиастудия, образовательные лектории,

– рассказал Артур Парфенчиков.

Молодежный центр будет создан в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия