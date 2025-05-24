Новые автобусы выйдут на маршруты в Петрозаводске этим летом

За счет средств республиканского бюджета для Петрозаводска закуплено 18 новых автобусов марки «SIMAZ», работающих на компримированном природном газе. Государственный контракт на их поставку был заключен в конце апреля 2025 года.

15 автобусов город уже получил, сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии. Они будут задействованы на регулярных маршрутах. Оставшиеся три должны поступить в ближайшее время.

Сразу после приемки будет инициирована процедура передачи подвижного состава в муниципальную собственность. Перед выпуском на линию автобусам предстоит пройти технический осмотр, государственную регистрацию, идентификацию аппаратуры спутниковой навигации.

В ходе прямой линии Глава Карелии рассказал о планах, связанных с обновлением автобусного парка, который обслуживает регулярные маршруты. Республика подала заявку на участие в программе льготного лизинга. Такую возможность дает новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

– Модернизируем и обновляем также линии троллейбусных маршрутов. Понимаем, что нужно двигаться в сторону муниципального транспорта. Это порядок, ответственность и возможность напрямую решать все вопросы. Поэтому будем укреплять наше муниципальное предприятие и дальше закупать новые автобусы. Администрация города определила самые востребованные маршруты. Рассматриваем возможность приобретения и более вместительных автобусов.

– подчеркнул Глава Карелии.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия