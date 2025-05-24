Художники из разных регионов России вдохновляются красотой Карелии

Более двадцати художников из разных уголков России в прошлом году писали этюды пейзажи, портреты, натюрморты в карельских деревнях в Сямозерье.

Программа пленэра дает возможность художникам не только поработать, но и отдохнуть, узнать много нового о Карелии.

Художники вдохновлялись красотами северной глубинки. Теперь работы, созданные во время всероссийского пленэра «Сямозерская палитра-2024», продолжают свой выставочный тур по Пряжинскому району. Художники из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Магнитогорска, Уфы, Горнозаводска и других городов России подарили жителям Эссойлы, Ведлозера и Пряжи незабываемые впечатления от работ, созданных на открытом воздухе.

«Уютная, красивая выставка... Пейзажи с берегов Сямозера как нельзя лучше иллюстрируют тихую красоту родных мест. Про незатейливые сюжеты — камни, берега, старые баньки, лодки, крестьянские дома, тропинки — так и хочется сказать: «Я это видел», «Как в моей деревне», «Это же дедушкин дом»... Такое родство, такая узнаваемость дают нам возможность понять, что живопись — это живое, жизненное»,

— делятся впечатлениями посетители Этнокультурного центра в Пряже, где сейчас расположилась выставка.

Пленэры «Сямозерская палитра» организуются энокультурным центром «Киелен кирью» совместно с всероссийским обществом художников-пленэристов «Роза ветров» по инициативе Олега Обносова, руководителя арт-студии «Домик света» в Эссойле. © «Петрозаводск говорит»