Поселок лесорубов в Карелии отметил юбилей

Первое упоминание о Чалне относится к 1948 году. В то время ее населяли в основном лесорубы Шуйско-Виданского леспромхоза. Предприятие заготавливало и перерабатывало древесину для нужд большой страны. Русские и финны бок о бок строили социализм. В молодом поселке появились здания детского сада, больницы, библиотеки и другие жизненно необходимые объекты. Чална быстро разрасталась и через три года получила статус поселка городского типа.

Юбилей своего населенного пункта в День поселка жители Чалны отмечали традиционно: в Доме культуры состоялся концерт, который начался песней «Чална». Стихи и музыку написала Галина Ханенко, жительница поселка, заслуженный работник культуры Карели. А исполнила ее Ольга Чепелева.

«В праздничный день мы вспомнили о многих, кто внес огромный вклад в развитие и строительство нашего поселка! Наша Чална удивительно красива, но все же, настоящее ее украшение – это люди! Мы видим их каждый день, они живут рядом, они трудолюбивые, увлеченные и талантливые. Вместе мы преодолеваем трудности и празднуем победы»,

— сказала директор Дома культуры Наталья Гадова.

И это действительно так. В праздничный день чалнинцы традиционно получали поздравления, слушали самые лучшие пожелания и наслаждались выступлениями своих талантливых земляков. //Фото сообщества Дом культуры п. Чална