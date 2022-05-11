Порядок получения новых пособий на детей разъяснили россиянам

Премьер Михаил Мишустин 11 мая объяснил, как россиянам будут выплачивать новые пособия. Они положены нуждающимся семьям, где есть дети 8 - 17 лет, пишут «Известия».

Выплаты начались в среду, 11 мая, напомнил Мишустин на заседании кабмина. Заявление на их получение подали более 2,5 миллиона родителей.

По словам премьера, деньги будут доставлять «Почтой России» либо перечислять на банковские карты. Для этого нужно подать заявку через портал Госуслуг, многофункциональный центр или Пенсионный фонд РФ.

Размер выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка. В этом месяце средства поступят сразу за апрель и май. // Фото: Mayya666/pixabay.com