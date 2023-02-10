Поразившая прохожих погоня за наркоторговцем обошлась без жертв

Сотрудники Петрозаводского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ровно 20 лет назад задержали четырех человек, которые длительное время занимались сбытом наркотических веществ. Всего было выявлено более тридцати случаев продажи ими амфетамина и гашиша. Оперативники ОБНОН считали проведенную ими операцию одной из крупнейших за последнее время.

В субботу днем прохожие на перекрестки улицы Правды и проспекта Невского в Петрозаводске наблюдали сцену, достойную Голливудского боевика. Сотрудники петрозаводского ОБНОН задерживали молодого человека, торговавшего амфетамином. Однако торговец не хотел без боя расставаться со своей свободой.

«Он от Прионежской мэрии стал выезжать на улицу Правды. В это время один из членов группы задержания схватился за его руль, фактически волочился за его машиной. Машина выехала на улицу Правды, продолжала движение. Идущая навстречу «Волга» предприняла попытку торможения, не удержалась, ее занесло. И ее задним крылом ударило по двери машины торговца, где между дверью и машиной находился наш оперативник. Каким-то чудом его уберегло от телесных повреждений. После этого в результате борьбы машина была остановлена»,

- рассказал Владимир Любарский, тогда возглавлявший городское ведомство по борьбе с наркотиками, а в 2021 году ставший мэром столицы Карелии.

У подозреваемого были изъяты несколько доз амфетамина и таблетка экстази. Ранее были задержаны еще трое его подельников. Все четверо арестованных были знакомы друг с другом.

«Это нельзя назвать ярко выраженной «группой лиц», но все они были знакомы, в той или иной степени все были связаны между собой. И все занимались сбытом наркотиков», - уточнил Любарский. Всего сотрудники ОБНОН выявили более тридцати случаев сбыта этими людьми различных наркотиков – амфетамина, гашиша, психотропного препарата медицинского назначения. Учитывая, что почти в каждом случае количество нелегального товара было не меньше грамма, сотрудникам ОБНОН удалось изъять достаточно крупную по петрозаводским меркам партию наркотиков.

А вечером в тот же день в Петрозаводске произошло громкое убийство. На Комсомольском проспекте был расстрелян Дмитрий Еремеев. По данным правоохранительных органов, погибший был хорошо известен в петрозаводских деловых и криминальных кругах.

10 февраля около девяти вечера сотрудники милиции получили сообщение о том, что во дворе дома №15 по Комсомольскому проспекту лежит труп мужчины. Примерно с того же места в больницу были доставлены еще два человека с огнестрельными ранениями. Погибший оказался Дмитрием Еремеевым. Официально он нигде не работал. Двое раненых, по одним сведениям, были знакомыми, по другим – охранниками убитого. «Потерпевший ранее неоднократно судим, - прокомментировал события заместитель прокурора Петрозаводска Владимир Федоров. – В некоторой степени имеет причастность к деятельности организованных преступных групп. Но эта информация требует уточнения».

По некоторым данным, группировка, в которую входил погибший, занималась рэкетом. Клиентами этого сообщества были предприятия мелкого и среднего бизнеса и часть полулегальных борделей Петрозаводска. На месте преступления сотрудники милиции обнаружили несколько гильз от 9-миллиметровых патронов. Такие могли использоваться во многих типах оружия. Например, в пистолетах Макарова или ТТ.

«Нельзя сказать, что происходила перестрелка. Мы пока предполагаем, что выстрелы производились лишь в направлении потерпевших», - сказал Федоров. Убийство произошло не слишком поздним вечером, когда большинство жителей многоэтажки, в которой жил и рядом с которой умер Дмитрий Еремеев, находилось в своих квартирах. Тем не менее, оперативникам по горячим следам не удалось найти очевидцев происшествия. У следствия были основания полагать, что убийца действовал в одиночку. Заместитель прокурора Петрозаводска высказал версию, что это было заказное убийство. Также он не исключил, что это убийство может быть связано с другими покушениями на преступных авторитетов нашего города. За тот прошедший год в Петрозаводске было совершено несколько таких преступлений.

Таким было 14 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.