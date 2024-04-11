Популярные в 90-х женские туфли снова стали трендом этой весной

Женские туфли, которые были модными в 1990-х годах, стали трендом этой весны. На подиумы вернулись мюли на каблуке, французская версия Vogue.

Фэшн-редакторы назвали остромодными модели kitten heel, то есть с расширенными к основанию пятки миниатюрными шпильками высотой до пяти сантиметров.

Такая обувь представлена в весенне-летних коллекциях многих известных брендов. В частности, она есть Loewe, Miu Miu, Jimmy Choo, Balenciaga, Manolo Blahnik и Bottega Veneta.

Подобные туфли уже заметили и одобрили знаменитости. Это дочь супермодели Синди Кроуфорд, манекенщица Кайя Гербер и другие селебрити. // фото: freepik.com