Половина школьников осталась дома. В Шуе со скандалом открыли школу

Текст и фото: Антонина Кябелева

Средняя школа в поселке Шуя по праву может считаться многострадальной. Несмотря на то, что она попала в федеральную программу капремонта школ. В 2022 году здесь начался ремонт здания, на который было выделено более 100 миллионов рублей.

В процессе строительных работ сменилось несколько подрядчиков, а сроки открытия неоднократно откладывались. Предполагалось, что школа откроет свои двери сначала в апреле 2023 года, затем 1 сентября 2023 года. Не случилось. Школьники вынуждены были все это время ездить на занятия в поселок Мелиоративный и заниматься во вторую смену.

Очередное открытие наметили на 7 ноября, сразу после школьных каникул. Родители учащихся захотели посмотреть, в каких условиях придется заниматься их детям. И пришли в ужас. Поздно вечером 7 ноября возле школы собрались возмущенные взрослые, которые записали свои претензии на видео и выложили ролик в социальных сетях. По их словам, в школе было очень грязно, произошла протечка воды со второго на первый этаж, в туалетах установлены не все раковины, сами туалеты не работали, на первом этаже тепло не поступало в батареи, ремонт спортзала не сделан. Многие родители отказались отправлять своих детей в школу, посчитав, что в ней элементарно небезопасно находиться. Жалобы от родителей были направлены в самые различные инстанции, начиная от полиции и заканчивая Роспотребнадзором.

В 8.30 утра 8 ноября школу посетил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, который записал небольшой жизнеутверждающий видеоролик.

«В школе тепло, светло, чисто, работает пищеблок, ребята подвозятся из соседних поселков»,

- рассказал министр. Он сообщил, что из шести туалетов работают пять, протечка устранена, и «необходимые условия для образовательного процесса созданы».

Мы решили убедиться, что, действительно, за ночь удалось устранить все недоделки, и родители могут спокойно отправлять своих детей в отремонтированную школу. К школе мы подъехали в полдень. Вход украшали воздушные шарики трех цветов – белого, синего и красного.

Возле центральной лестницы с отбитыми ступенями была небрежно наброшена свежая гравийная крошка. Между новым «покрытием» и лестницей валялись булыжники, какие-то тряпки и ветки. Чувствовалось, что рабочие очень торопились.

Молодая женщина торопливо вышла из школы. Она представилась Еленой. Женщина рассказала, что так и не решилась отправить сына в школу.

«Мы не отпустили его в школу, потому что было очень много строительных недоделок. Тек санузел, с потолка капал, там все плавало. Ручки дверные отсутствовали, куча строительного мусора, столовая была под вопросом открытия»,

- объяснила Елена.

По ее словам, в столовую до этого не пускали родителей, и они не могли посмотреть, все ли хорошо. Спортивный зал по-прежнему закрыт. Его обещают отремонтировать только к декабрю.

«Большие вопросы у родителей к тому, был ли сдан объект МЧС, пожарным, санэпидемстанции. Ни одного из этих актов родительскому комитету показано не было, хотя родители неоднократно их запрашивали. Естественно, люди бояться за безопасность детей»,

- продолжила Елена.

Она рассказала, что только что была в школе и осматривала в классе короб из керамогранита с острыми гранями и выпирающим углом.

«Я приходила, чтобы заклеить этот угол, и померить длину этого короба, чтобы приклеить ленту огораживающую, потому что он реально очень травмоопасный»,

- объяснила она.

По ее словам, 6 ноября вечером в Шую приезжал глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, чтобы понять, можно ли открывать школу. «По состоянию на вечер 6 ноября здесь, вообще, конечно, было страшно», - призналась Елена. Но школу все равно решено было открыть, правда, без излишней помпезности и присутствия первых лиц.

К школе подошли Наталья и Татьяна, тоже родители школьников шуйской школы. Они тоже не рискнули отпустить своих детей на занятия. Женщины настаивают, что родители хотят убедиться в том, что их дети будут в безопасности. Но для этого им нужно увидеть соответствующие документы о том, что работы сделаны качественно, они приняты, и объект готов принять детей. До сих пор никаких официальных документов им никто не показал.

«Нам не показывают документов, нас не пускают в школу, нас провоцируют»,

- сказала Наталья.

Елена, которой 8 ноября удалось побывать в школе, сказала, что откровенные ляпы, такие как торчащие трубы в санузлах и оторванный сайдинг на входе, заделали:

«Внешне причесали. Но родители продолжают присылать видео, кто попал в закрытые кабинеты. Там полным ходом еще идут строительные работы».

В холле школы было оживлено. Мужчины таскали в помещение на первом этаже стройматериалы. Директор школы Оксана Высоцкая оказалась на уроке. Работники школы предложили нам не терять время и посмотреть столовую.

Неожиданно путь преградил высокий мужчина, который до этого наблюдал за тем, как заносят стройматериалы. Он представился Андреем Алексеевичем Ореховым, сотрудником Министерства образования Карелии. Он грудью закрыл вход в коридор, ведущий в толовую, не позволив журналистам и родителям школьников посмотреть помещение после ремонта.

Чем занимался сотрудник министерства в рабочее время в школе, он так и не сообщил. Чисто внешне казалось, что особенно сложных задач у него не было. Сначала он прикрывал собой вход в коридор, а затем, когда появилась Оксана Высоцкая, просто переместился ближе к окну и удобно устроился на подоконнике в холле.

Мне удалось дозвониться до Романа Голубева, который подтвердил, что Орехов оставлен в школе, правда, «для других целей». Министр рассказал, что основные недоделки в здании устранены, есть горячая вода, появилось тепло на первом этаже, устранена протечка. Он заметил, что у директора в кабинете еще даже мебель не установлена. По словам Голубева, поспешность, с которой пришлось открыть школу, связана с тем, что 450 школьников ежедневно приходилось возить в соседний поселок. Министр уверен, что в школе безопасно, а оставшиеся проблемы будут решены в самое ближайшее время.

Голубев объяснил, что после капитального ремонта нет обязательной юридической процедуры, связанной с приемкой объекта. По его словам, это необходимо только после строительства или реконструкции. Высоцкая тоже настаивала, что никаких актов в данной ситуации не требуется.

Директор школы не скрывала, что в последнее время почти не спала. Вид у нее, действительно, был усталый. Она отказалась пустить журналистов и родителей осмотреть состояние школьных помещений. Правда, пригласила на экскурсию после 15 часов, когда закончатся уроки. По версии директора, некоторые родители не хотят, чтобы во время занятий по школе ходили посторонние.

«Не всем родителям нравится, что приходят, снимают, это нервирует детей»,

- заметила Оксана Высоцкая.

Журналисты пробыли в школе тридцать минут, и за это время, если верить директору, ей уже позвонили недовольные родители, которые не хотели, чтобы фотографировали их детей. Очевидно, что подобное объяснение выглядит не очень убедительно. Директор явно не хотела, чтобы результаты ремонтных работ попали, как говорится, в печать.

Сложно сказать, что нервирует школьников, которые, казалось, вообще на нас не обращали внимания. Зато многих родителей нервирует, что в школе до сих пор не завершены работы.

«Мы пришли просто посмотреть и понять, могу я завтра пустить ребенка в школу или нет»,

- заметила Наталья.

Женщины с обидой вспоминали, как целую неделю помогали устанавливать в школе мебель и убирать грязь, а теперь их на порог не пускают.

После долгих уговоров директор все же разрешила пройти в столовую. Выглядела столовая вполне симпатично. Просторное светлое помещение с большими окнами и желто-зелеными стенами не вызвало у родителей никаких нареканий.

Внешний вид раздевалки тоже не вызывал негативных эмоций. Но дальше раздевалки и столовой нас не пустили, прикрывшись слабой нервной системой учащихся. Такой вот "секретный объект".

Откровенно говоря, из Шуи я уезжала с очень грустным настроением. Я уверена, что этого конфликта могло бы и не быть. Если бы не какой-то панический, как мне кажется, подсознательный страх представителей власти перед обычными гражданами. Что мешало накануне открытия школы спокойно показать родителям учебное заведение, пусть с недоделками, объяснить, кто и когда их исправит, посоветоваться, какие проблемы нужно решить в первую очередь, чтобы лучше было детям? Неужели те, кто целую неделю таскал мебель, не поняли бы, не пошли бы навстречу, в конец концов, не помогли бы? Но нет. Вместо этого и директор школы, и чиновники решили ничего не объяснять и не показывать, а просто закрыть двери: дескать, не вашего ума это дело, в каких условиях занимаются ваши дети. Но сегодня подобная стратегия чаще всего вызывает недоверие, раздражение, и страх за своих детей. Этого добивались в министерстве? Если да, то цели удалось добиться.

8 октября из примерно 450 учеников обновленной шуйской школы на занятиях появились, по данным директора, 225 человек. Половина учащихся осталась дома. Такой вот результат реализации федеральной программы продемонстрировала Карелия в Шуе.