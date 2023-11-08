Движение троллейбусов на Древлянку восстановлено

В Петрозаводске восстановлено движение троллейбуса №1 на Перевалку и Древлянку. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

Напомним, сегодня с 17 часов из-за аварии на электрических сетях на нижнем Чапаевском кольце троллейбусы временно разворачивались на площади Гагарина и следовали обратно на улицу Кемскую.

Жителей карельской столицы призвали следить за движением троллейбусов в приложении «Умный транспорт». // Фото «Петрозаводск говорит»