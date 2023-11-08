Предприятия включаются в работу проекта «Мои налоги - моей Карелии»

В Карелии, как и по всей России, продолжается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц, начисленных за 2022 год - земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц. Гражданам предстоит в срок до 1 декабря текущего года оплатить налоги за квартиры, дома, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки.

Все собранные имущественные налоги физических лиц полностью остаются на территории Республики Карелия и направляются на содержание, развитие и строительство объектов образования, спорта, здравоохранения, культуры, благоустройство территорий муниципалитетов, ремонт и содержание дорог местного значения.

Для активизации граждан к уплате налогов, имеющих большое значение для регионального и муниципальных бюджетов республики, ведомство запустило акцию «Мои налоги - моей Карелии».

Участниками могут стать именно налоговые агенты - коллективы сотрудников организаций с численностью не менее 20 человек.

По условиям акции сотрудники участника проекта уплачивают имущественные налоги до 25 ноября 2023года в полном объеме. Затем участники проекта направляют в УФНС по Республике Карелия информационное сообщение об уплате всеми сотрудниками имущественных налогов до 01 декабря 2023 года с обязательным указанием темы: «Мои налоги - моей Карелии».

Специалисты ведомства проанализируют полученные сообщения до 15 декабря 2023 года, направив участникам проекта соответствующие Дипломы.

На данный момент предприниматели республики активно включаются в работу проекта и подают заявки. УФНС по Республике Карелия приглашает компании принять участие в проекте, поддержав социально-экономическое развитие родного края.