Полиция просит помочь найти пожилую женщину в Кондопоге

Полиция Кондопоги просит у жителей республики помощи в поисках женщины, попавшей в объектив камеры наблюдения.

По данным правоохранителей, этот человек может обладать информацией о хищении товара.

Всех, кто узнал эту женщину, просят звонить по телефону дежурной части: 8(81451)20902 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео полиции