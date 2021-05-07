Полиция Петрозаводска ищет пропавшего Романа Меняева

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Романа Меняева 1990 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой мужчина пропал без вести. Более двух недель он не выходит на связь с родственниками. В полиции предполагают, что он может находиться среди людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Всех, кому что-либо известно о судьбе этого человека, просят звонить по телефону: +7981-402-06-14.