Пожар вспыхнул сегодня утром в Сегеже

Сегодня в 10:37 спасатели Сегежи были подняты по тревоге из-за пожара, который произошел в хозяйственной постройке у дома №17 по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и семь сотрудников пожарно-спасательных частей. Проезд пожарных машин попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, но самого возгорания не видно. С огнем брандмейстеры справились быстро - в 10:55 возгорание было ликвидировано.

В МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112.