Грузовик на ходу потерял полуприцеп в Петрозаводске

Сегодня в 12:15 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте грузовой автомобиль потерял полуприцеп. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как грузовик, двигавшийся со стороны центра города в сторону Кукковки, при повороте на мост лишился своего прицепа. Водитель заметил это не сразу и некоторое время продолжал движение, но потом остановился.

В результате инцидента другие участники дорожного движения не пострадали.