07 мая 2021, 14:52
Происшествия

Грузовик на ходу потерял полуприцеп в Петрозаводске

Городская камера наблюдения запечатлела инцидент на Комсомольском проспекте

Сегодня в 12:15 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте грузовой автомобиль потерял полуприцеп. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как грузовик, двигавшийся со стороны центра города в сторону Кукковки, при повороте на мост лишился своего прицепа. Водитель заметил это не сразу и некоторое время продолжал движение, но потом остановился.

В результате инцидента другие участники дорожного движения не пострадали.

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Петрозаводск
проспект Комсомольский
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