07 мая 2021, 14:52
Грузовик на ходу потерял полуприцеп в Петрозаводске
Городская камера наблюдения запечатлела инцидент на Комсомольском проспекте
Сегодня в 12:15 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте грузовой автомобиль потерял полуприцеп. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как грузовик, двигавшийся со стороны центра города в сторону Кукковки, при повороте на мост лишился своего прицепа. Водитель заметил это не сразу и некоторое время продолжал движение, но потом остановился.
В результате инцидента другие участники дорожного движения не пострадали.