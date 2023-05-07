07 мая 2023, 15:06
Полицейские проводили на пенсию четвероногого напарника Венди
Служебная собака отправилась на отдых в частный дом
В Прионежском районе сотрудники правоохранительных органов проводили на пенсию своего четвероногого напарника по кличке Венди.
Собака служила в полиции Прионежского района с кинологами Анастасией Вороной и Павлом Доруновым, а также в Центре кинологической службы МВД по Карелии.
Как рассказали в полиции, в мае у Венди закончился предельный срок службы, для собаки нашлись новые хозяева.
«Розыскную собаку забрали родители старшего лейтенанта полиции Анастасии Вороны»,
- сообщили в полиции.
Венди живет в частном доме и радует добродушным и веселым нравом. // фото сообщество «Полиция Прионежского района»