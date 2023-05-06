Полицейские помогли автомобилисту в непростой ситуации

В полицию Калевальского района позвонил мужчина, оказавшийся в непростой ситуации.

Он объяснил, что сам из Сегежи, а в Калевале проездом, но у автомобиля спустило колесо, и он не может ехать дальше, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Сотрудники ППС приехали по адресу, накачали колесо. Гость поблагодарил стражей порядка. // фото freepik.com