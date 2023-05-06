06 мая 2023, 11:24
Полицейские помогли автомобилисту в непростой ситуации
Мужчина был проездом в другом городе, но не мог ехать дальше из-за спущенного колеса
В полицию Калевальского района позвонил мужчина, оказавшийся в непростой ситуации.
Он объяснил, что сам из Сегежи, а в Калевале проездом, но у автомобиля спустило колесо, и он не может ехать дальше, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.
Сотрудники ППС приехали по адресу, накачали колесо. Гость поблагодарил стражей порядка. // фото freepik.com