Первый светящийся пешеходный переход появился в Петрозаводске

На перекрестке проспекта Невского и улицы Станционная в столице Карелии оборудовали первый проекционный пешеходный переход. О новинке в соцсети рассказал сити-менеджер Владимир Любарский.

Светящийся переход будет включаться вместе с уличным освещением. В компании-разработчике из Калуги заявили, что у проекции много преимуществ. Она дублирует существующую разметку – переход видно издалека в любое время года и при любой погоде. Такая «зебра» не истирается. Разметку на пешеходном переходе пообещали обновить, когда позволит погода.

«Если у специалистов и горожан не возникнет нареканий, постараемся установить такие и в других районах города – в тех местах, где нам порекомендуют коллеги из ГИБДД», - отметил глава Петрозаводска. // фото со страницы главы города ВК