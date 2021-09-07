Поле под вопросом

Текст: Георгий Чентемиров

Республиканский стадион “Спартак” в Петрозаводске ждет масштабная реконструкция. Уже идет работа над проектной документацией. Портал “Петрозаводск говорит” изучил техзадание и узнал, что от старого стадиона, по сути, мало чего останется.

Начать с того, что может уменьшиться вместимость “Спартака”. Когда-то, по данным “Википедии”, в нем могли разместиться 20 тысяч зрителей. Сейчас он вмещает почти 15 тысяч человек. В техническом задании на подготовку проекта, однако, говорится, что нужно предусмотреть трибуны на 8 тысяч зрителей. На самом стадионе смогут разместиться только 7,5 тысячи человек, а на месте Северной трибуны должны появиться сборно-разборные трибуны на 500 человек. Еще около тысячи мест предусмотрено в здании Центра единоборств и физкультурно-оздоровительном комплексе.

Центр единоборств и ФОК - далеко не единственное изменение в облике республиканского стадиона. Согласно техническому заданию, проектировщики должны “заложить” гостиничный комплекс на 50 мест, кафе такой же вместимости, конференц-зал, помещения под офисы и два тренажерных зала.

В задании говорится, что планировочные решения нужно разработать “с максимальным сохранением существующих зданий”. Проект, однако, предполагает демонтаж вантовой конструкции над Западной трибуной и площадки для пляжного волейбола и мини-футбола. Исчезнут также воздушно-опорный спортивный комплекс и запасное гаревое поле.

Во время реконструкции на стадионе заменят футбольное поле, и этот пункт вызвал некоторые вопросы. Логично, что на новом дорогостоящем сооружении должно быть и новое поле; однако поле на “Спартаке” меняли, и совсем недавно - буквально в 2019 году.

Стоимость работ тогда составила 15 миллионов рублей. Покрытие изготовил российский производитель по немецкой технологии. Однако, согласно техническому заданию, при реконструкции сделают новое поле - даже размеры его отличаются на несколько метров. А как же старое? К тому моменту, когда начнутся работы, не истечет даже гарантийный срок на покрытие - по проекту контракта он составлял 8 лет.

Покрытие поля в 2019 году заказывал Центр спортивной подготовки, и вопрос о поле мы задали его заместителю Вадиму Гришунину. Гришунин заявил, что мы “бежим впереди паровоза”, потому что до начала реконструкции еще несколько лет. Кроме того, с полем ничего плохого не случится: на время работ его закроют, а потом скрутят, подведут под него отопление и уложат обратно. «Бюджет не пострадает», – заявил специалист.

Министр образования и спорта Роман Голубев рассказал ровно обратное. Он сообщил, что покрытие перенесут на другой объект, и такой опыт уже имеется.

- Оно не пропадет, не будет выброшено впустую. Сейчас на “Юности” сняли поле, оно еще нормальное, его порезали и в школы передали, - сообщил министр.

Председатель карельской Федерации футбола Александр Смирнов подтвердил, что перекладывать покрытие можно, и в пример тоже привел “Юность”. Однако он считает, что делить поле на части не надо.

"Главное полноразмерно его положить, а не резать его на куски",

- подчеркнул Смирнов. По мнению специалиста, республике нужны нормальные поля и площадки, на которых можно полноценно играть в футбол.

Предполагаемая стоимость реконструкции стадиона составит 4,5 миллиарда рублей, а сами работы запланированы на 2024-2025 годы. Александр Смирнов опасается, что эти сроки могут быть сорваны - примеров тому в Карелии хватает. Роман Голубев отметил, что во время реконструкции “практически все будет снесено”.

Главное, чтобы потом что-то все же построили: сейчас карельским футболистам, несмотря на новенькое поле, даже негде проводить соревнования. // Фото: Георгий Чентемиров, Антонина Кябелева