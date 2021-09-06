Футбольным болельщикам разрешили посещать выездные матчи еврокубков

УЕФА снял коронавирусные ограничения для болельщиков и разрешил им присутствовать на матчах национальных сборных и еврокубков. Об этом в своем Twitter написала организация «Футбольные болельщики Европы».

Болельщики со следующей недели могут приезжать на выездные игры. Но они должны соблюдать ограничения и требований к передвижениям, которые ввели власти соответствующих стран.

Напомним, на следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее UEFA запрещал приезжим болельщикам присутствовать на матчах, даже блокировал билеты. // Фото: stux/Pixabay