06 сентября 2021, 22:03
Футбольным болельщикам разрешили посещать выездные матчи еврокубков
Со следующей недели фанаты смогут приезжать на игры своих команд в других странах
УЕФА снял коронавирусные ограничения для болельщиков и разрешил им присутствовать на матчах национальных сборных и еврокубков. Об этом в своем Twitter написала организация «Футбольные болельщики Европы».
Болельщики со следующей недели могут приезжать на выездные игры. Но они должны соблюдать ограничения и требований к передвижениям, которые ввели власти соответствующих стран.
Напомним, на следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Ранее UEFA запрещал приезжим болельщикам присутствовать на матчах, даже блокировал билеты. // Фото: stux/Pixabay