Покупатели ползком выбирались из гипермаркета в Петрозаводске

Вечером в пятницу, 10 июня, в гипермаркете, расположенном на улице Ровио в Петрозаводске, прозвучал сигнал тревоги. По громкоговорителям покупателям объявили о том, что им необходимо покинуть здание из-за задымления, сообщает «Столица на Онего».

При этом посетители гипермаркета столкнулись с неожиданной проблемой. Выход из магазина по какой-то причине был перекрыт неким занавесом, который не удавалось сдвинуть. В итоге люди были вынуждены буквально ползком пролезать под препятствием, чтобы выбраться на улицу.

Причины произошедшего пока не известны. Фото: «Столица на Онего»