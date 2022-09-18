Поисковики обнаружили в реке тело пропавшего 47-летнего жителя Карелии

Пропавшего в Сортавальском районе 47-летнего мужчину нашли мертвым. Об этом сообщается в группе поисковиков «Сортавала. ДПО «Длинный Берег». 17 сентября поисковики обнаружили его тело в протоке. Поисковики выразили соболезнования родным.

Поисковые мероприятия велись в течение недели. Было известно, что 10 сентября в 23:30 мужчина находился в кафе в Сортавале, откуда ушел в неизвестном направлении. Мужчину искали родные и друзья, а также добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». (фото unsplash.com, David Tomaseti, vk.com)