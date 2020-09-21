Поисковики ищут корабли, пропавшие в войну на Онежском озере

Вологодские краеведы, подводники, специалисты Вологодского госуниверситета и члены Русского географического общества ищут корабли, пропавщие в Онежском озере во время Великой Отечественной войны, сообщает сайт cherinfo.ru.

Большая экспедиция намечена на июнь 2021 года. Две недели назад поисковики уже высадились на Василисином острове, в окрестностях которого, как предполагают краеведы, погибли канонерские лодки.

«Мы осмотрели места швартовок, точки, где можно разбить лагерь. Сейчас в разгаре поисковая работа в архивах: собираем любую информацию об Онежской военной флотилии и о фактах гибели канонерских лодок. Работаем в архиве ФСБ, в Вологодской областном архиве и архиве новейшей политической истории, в областной библиотеке, а также в Центральном архиве военно-морского флота в Гатчине»,

— рассказал руководитель некоммерческой организации «Центр подводных исследований и технологий» Михаил Махлин.

На средства президентского гранта куплено специализированное поисковое снаряжение, проводятся тренировки.

«Гидролокатор бокового обзора дает детальное двухмерное изображение дна, что позволяет обнаружить необычные объекты. Ширина захвата гидролокатора — около 300 метров. Только после обнаружения на дне какой-то аномалии, мы спустим под воду телеуправляемый аппарат, чтобы исследовать дно поближе. Глубины в районе поиска предельные для дайверов — примерно 45 метров, поэтому наши водолазы будут погружаться только после первичного исследования»,

— добавил Михаил Махлин.

Погружаться будут профессиональные водолазы из Череповца и Вологды.