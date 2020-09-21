Инспекторы ГИМС из Пряжи приняли участие в экологической акции

Инспекторский участок посёлка Пряжа центра ГИМС по Республике Карелия принял участие в экологической акции «Чистый берег», сообщается на странице МЧС по РК в соцсети.

Целью акции была очистка береговой линии Пряжинского озера. Сотрудники призвали жителей поселка поддержать их инициативу.

«Приглашаем неравнодушных жителей не стоять в стороне, присоединиться к уборке и помочь расчистить береговую линию на озере Пряжинское от мусора, ведь вместе удастся сделать гораздо больше!»

- призывают сотрудники МЧС.

Инспекторы так объясняют сложившееся положение дел и свое отношение к нему: «Отправляясь на отдых, люди стараются взять с собой всего по максимуму, но везти назад использованную разовую посуду, упаковки и прочий хлам на выброс у многих желания нет. Потому и скапливаются бытовые туристические отходы в лесах. Многие устраивают свалки где-нибудь в укромном месте - под скалой, за деревьями и кустами. Бывает, что с годами там накапливаются тонны бытовых отходов. Повсюду разбросаны стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, битое стекло и другое, оставленное отдыхающими. К сожалению, весь этот мусор будет лежать на земле до тех пор, пока мы его не уберем»