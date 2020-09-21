Петрозаводский суд лишил пенсионерку квартиры, исказив ее слова

Текст: Антонина Кябелева

Мне рассказывали о том, что граждане, получая на руки судебные решения, порой очень удивляются, не находя в них отражения ни своей позиции, ни реальных обстоятельств дела. Признаюсь, я всегда скептически относилась к подобным откровениям. Я была уверена, что не знакомые с нюансами законодательства граждане, которые появились в суде без юриста, либо что-то недопоняли, либо не грамотно изложили фактические обстоятельства дела. Мне и в голову не могло прийти, что бывает совсем по-другому.

История петрозаводчанки Людмилы Селенчик перевернула многие мои представления о реалиях судопроизводства. 8 сентября 2020 года судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева удовлетворила иск петрозаводской администрации и приняла решение об изъятии у Селенчик квартиры, расположенной в аварийном доме по адресу Анохина 45а. Взамен квартиры в центре Петрозаводска пенсионерке, согласно судебному решению, полагается денежная компенсация в размере 1 184 400 рублей.

Дом на Анохина 45а был признан аварийным и попал в программу расселения аварийного жилья. Согласно правилам расселения, собственники квартир имеют право выбора между денежной компенсацией и благоустроенной квартирой. Людмила Селенчик письменно обращалась в петрозаводскую администрацию с просьбой предоставить ей другое жилье, отказавшись от денежной компенсации. Когда суд все же принял решение выселить пенсионерку из ее квартиры, так сказать, с вещами на улицу и компенсацией в миллион рублей, на который в карельской столице невозможно приобрести приличное жилье, было непонятно, как юридически судья обосновала свое решение. После того, как появилось мотивированное судебное решение, резолютивная часть которого была оглашена 8 сентября 2020 года, все встало на свои места. Изучение документов лично меня повергло в состояние полной растерянности. У меня просто не укладывалось в голове, что в наше время подобное возможно.

В моем распоряжении — аудиозапись судебного заседания, сделанная Светланой Ратниковой - дочерью Людмилы Селенчик, протокол судебного заседания от 8 сентября 2020 года и само судебное решение. Если сравнить решение с аудиозаписью и протоколом судебного заседания, то может создасться впечатление, что речь идет о двух разных процессах, где по нелепой случайности просто совпали фамилии.

На аудиозаписи отчетливо слышно, что пенсионерка неоднократно говорит о том, что отказывается от денежной компенсации, что письменно уведомила об этом администрацию, что просит предоставить ей другое жилье и что она имеет на это право. Пенсионерка сообщила суду, что обращалась к главе РК Артуру Парфенчикову с просьбой вникнуть в ее ситуации, и по его прямому поручению министр строительства Виктор Россыпнов разобрался и подтвердил, что пенсионерка имеет право на предоставление другой квартиры.

В сокращенном варианте это есть и в протоколе судебного заседания:

Ответчик: — Считаю, что мои права нарушены. Я прошу, чтобы администрация купила мне жилое помещение.

Отдельно в протоколе отмечена и позиция участвовавшей в деле прокурора Ольги Ивановой (Цитата дана без исправлений. - Авт.):

Прокурор: — Полагаю, на данные правоотношения, на котором находится жилое помещение, распространяются статьи 132 ЖК, данный земельный участок изымается и выплачивается компенсация. Собственнику выплачивается сумма компенсации. Администрацией была проведена оценка, стоимость составила 1 миллион 184 тысячи рублей. Ответчице было направлено соглашение, однако этот вариант не устроил. Полагаю, что иск подлежит удовлетворению. Доводы ответчика о том, что она может претендовать на жилое помещение по расселению, должностные лица не владеют полной информацией. Полагаю, что требования подлежат удовлетворению.

Оставим без комментариев позицию прокурора, которая должна была бы стоять на страже законных прав граждан, а не сомневаться в профессиональной компетентности карельских министров. Дело даже не в этом. Главное «открытие» содержится в самом судебное решении.

"Из устного разговора с Селенчик Л.Р. следовало, что она не согласна с суммой возмещения, подлежащей выплате при изъятии имущества для муниципальных нужд",

- сказано в судебном решении.

В нем вообще не упоминается, что пенсионерка отказалась от денежной компенсации в пользу предоставления ей другого жилого помещения. Дело представлено таким образом, что Людмиле Селенчик просто не нравится сумма компенсации, но она не смогла представить никаких доказательств того, что ее квартира стоит дороже.

"В судебном заседании ответчик пояснил, что не согласен с указанной Администрацией оценкой принадлежащего ему имущества, считает ее заниженной, однако от проведения по делу иной оценки отказалась, в нарушении ст. 56 ГРК РФ не представив доказательства недостоверности проведенной оценки, ее несоответствия стоимости имущества. Доводы ответчика и его представителя о том, что стоимость квартир отличается от квартир, продаваемых в центре города, не могут быть приняты судом",

- зафиксировано в судебном решении.

Да, Людмила Селенчик, действительно, в ходе судебного разбирательства высказывала свое отношение к проведенной оценке, говорила о том, что она была сделана некачественно, что в ней содержатся фактические ошибки. Но так как свой выбор она сделала в пользу предоставления благоустроенного жилья, то вопрос о проведении дополнительной оценки перед ней не стоял. А если бы и стоял, вряд ли у пенсионерки, живущей в аварийном доме и имеющей скромные доходы, нашлись бы средства на ее проведение. Не случайно, Селенчик вынуждена была прийти в суд без юриста, надеясь на щепетильность правосудия, хотя бы в отношении пожилых небогатых граждан, которых пытаются лишить жилья.

Словно в назидание несговорчивым гражданам, в судебное решении говорится, что раз ответчик не заявила ходатайство о сохранении права пользования жилым помещением на срок до 6 месяцев, то освободить квартиру Селенчик должна в течение 15 дней с момента получения денежной компенсации.

Я уверена, что в судебном решении, сознательно или нет, обстоятельства дела банально искажены. Ситуация представлена таким образом, что пенсионерка просто не согласна с суммой компенсации, но никаких доказательств в пользу более весомого денежного возмещения предоставить не смогла. Но разве так можно? Людмила Рейновна прямо говорила, что выбрала не деньги, а квартиру, и что собственникам такое право выбора при расселении аварийного жилья предоставлено. По-другому ее выступление нельзя было интерпретировать. Однако из судебного акта следует совсем другое. Это все равно что человеку, который жалуется на головную боль, накладывают гипс на здоровую ногу, так сказать, в соответствии с действующим законодательством.

Откровенно говоря, с подобными примерами судопроизводства я сталкиваюсь впервые. Я давно работаю в журналистике и прекрасно понимаю, что в нашей стране существуют процессы с политической подоплекой, когда судьи оказываются в заложниках у существующей системы. Мне известны случаи, когда деньги и власть легко перевешивали чашу весов в руках российской Фемиды. Буквально на днях я стала свидетельницей того, как один из карельских судей с сожалением рассуждал, что если хочешь остаться в судейском сообществе, а тем более сделать карьеру, то приходится принимать предложенные «правила игры». Все это так.

Судебный спор между петрозаводской администрацией и пенсионеркой Людмилой Рейновной «убивает» отсутствием мотивов. В данной истории трудно заподозрить политику, административное давление или власть денег. Перед нами обычный спор между чиновниками, которые стремятся побыстрее избавиться от лишних хлопот, всунув пожилому человеку денежную компенсацию и отправив его самостоятельно решать жилищный вопрос, и небогатой пожилой женщиной, не разбирающейся в юридических тонкостях, но искренне верящей в справедливость судебной машины. Я не могу представить себе ситуацию, в которой прокурор и судья были бы как-то зависимы от исхода этого, как мне кажется, несложного спора. Тогда зачем было так искажать слова пенсионерки? Может быть, мы имеем дело с последствиями работы суда в условиях коронавируса с его тотальной закрытостью? Откровенно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но его обязательно нужно найти и как можно быстрее. В противном случае образ Фемиды с повязкой на глазах грозит обрести совсем другую смысловую нагрузку, сменив беспристрастность на нежелание видеть правду.

Судебное решение, которое было вынесено по иску администрации Петрозаводска к Людмиле Селенчик, заставило сразу несколько юристов предложить пенсионерке бесплатную юридическую помощь для подготовки апелляционной жалобы. Мы обязательно расскажем, чем завершится этот странный судебный спор.