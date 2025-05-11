Прогноз на завтра, 12 мая: сохранится прохладная погода без осадков

По данным карельских метеорологов, завтра в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах ночью местами гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами. Температура воздуха ночью -2, +3°С,на севере до -5°С, днем +9, +14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Тем, кто сегодня выезжает в Санкт-Петербург на работу, прогноз сулит легкую дорогу. На трассе сухо. В районе Лодейного Поля в 20.00 будет еще ясно при + 10. К ночи температура упадет до + 6-7, небо затянут облака. Видимость на дороге хорошая – до 10 километров.

В Санкт-Петербурге ночью +7, без осадков. К семи утра обещают ясное небо при +5, днем ясно, до +13. © «Петрозаводск говорит»