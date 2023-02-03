Подсвеченный каньон Рускеалы поражает воображение

Когда утверждают, что туристический интерес к Карелии имеет сезонный характер, то это величайшее заблуждение. Разве не интересна зима с нашими лыжами, заснеженными тропами, собаками хаски и Талвиукко. Но в сюжете речь о главном чуде – зимней Рускеале.

Зимняя Рускеала интересна своей театральностью – хорошо продуманной подсветкой. Это шоу под открытым небом. Именно ради этого визуального эффекта приезжают не летом, а зимой, не днем, а вечером. Под вечернее закрытие горного парка ты уже впадаешь в какую-то детскую эйфорию. И не важно – взрослый ты или ребенок. Сказочная Рускеала не хочет тебя отпускать. Выгоняют смотрители. (Видео)