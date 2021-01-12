Подрядные работы по благоустройству Петрозаводска завершены

В конце минувшего года Администрация Петрозаводска сообщила, что работа подрядных организаций, осуществлявших в прошлом году работы по благоустройству города, проходила в сложном режиме. И хотя погодные благоприятствовали ремонту, пандемия внесла свои коррективы. Иногда только 30-40% рабочих выходили на объекты, что и приводило к срыву работ.

Между тем, сроки город выставил перед подрядчиками жесткие: некоторым из них были выставлены штрафные санкции на сумму до одного миллиона рублей.

Стоит отметить, что при низких температурах воздуха не производились некоторые виды работ, такие как укладка асфальта. Проведенные экспертизы подтверждают соответствующее нормативам качество нового асфальта.