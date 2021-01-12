Генпрокуратура вскрыла нарушения в работе Рослесхоза

Работа Федерального агентства лесного хозяйства оказалась не безупречной. Нарушения вскрыла Генпрокуратура. Как оказалось, Рослесхоз не всегда осуществляет контроль за исполнением регионами полномочий по управлению лесами и их охране. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Антон Головин.

Он пояснил, что речь идет в частности о проверках готовности к пожароопасному сезону регионов, в которых нет необходимого количества пожарно-химических станций и нет элементарных средств пожаротушения. По словам Головина, проверяющая комиссия не должна покидать такой регион до полного устранения недостатков.

Прокуроры вскрыли бездействие учреждений лесного хозяйства по своевременному тушению и локализации лесных пожаров. По словам Головина, зачастую профилактика лесных пожаров путем наземного и авиационного патрулирования, противопожарное обустройство лесного фонда по установленным нормативам проводились по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования. Так было в Карелии, Хабаровском крае, Воронежской, Курганской, Мурманской, Омской, Оренбургской областях и других регионах.

Вдобавок у Рослесхоза устаревшие данные о лесоустройстве. Ведомство не контролирует ведение Единой государственной информационной системы учета древесины. Например, данной системой в Сибири выявлено свыше 20 тысяч признаков возможных нарушений, из которых было проверено лишь 1,5 тысячи. Также у ведомства нет должного информационного взаимодействия с таможней для противодействия нелегальному вывозу древесины. (фото 5-tv.ru)