Подросток пропал сегодня в Петрозаводске

Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Грошиков Павел Павлович 2005 года рождения, сообщается на сайте МВД Карелии.

22 сентября 2020 года в 8 часов он ушел из дома по улице Коммунистов в школу и не вернулся. До настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: На вид 14 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы светло русые.

Был одет: черная куртка ветровка, штаны цвета хаки, черные кроссовки, бордовая кепка. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78 или 02 (с мобильного – 102).