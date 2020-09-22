22 сентября 2020, 18:10
Пожилая женщина пропала в Петрозаводске
Полиция просит помощи в розыске
Отделом полиции № 2 УМВД России по городу Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Бригадина Валентина Егоровна, 1948 года рождения.
21 сентября 2020 ушла из дома на улице Балтийской в районе торгового центра «V-маркет» и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 70 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые волнистые.
Была одета: короткая куртка серого цвета, штаны темного цвета, ботинки черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72 или 02 (с мобильного - 102).