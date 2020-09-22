Психически нездоровый пациент сбежал из Кемской больницы

Кемская полиция объявила в розыск пациента местной больницы, который накануне сбежал из лечебного учреждения, сообщает паблик «Доброспас. Розыск людей в Карелии».

«Сотрудниками Отдела ОУР ОМВД по Кемскому району разыскивается Акудович Сергей Павлович 1994 года рождения, который 21 сентября 2020 убежал из помещения Кемской центральной больницы. Страдает психическим расстройством»,

- сообщает паблик.

Мужчина был одет в синию куртку, черные штаны, серые кроссовки и красную кепку.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефонам: +79535291821, 881458-54348, 881458-57202.