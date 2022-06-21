Подросток на электросамокате оказался под колесами автомобиля

ДТП с участием подростка, пересекавшего улицу на электросамокате, и легкового автомобиля произошло на пересечении Онежской набережной и проспекта Карла Маркса, передает dtpptz.ru.

«Легковушка двигалась по проспекту Маркса в сторону площади Кирова. В это же время подросток на электросамокате выезжал на проезжую часть из Парка культуры и отдыха (Государев сад), двигаясь в сторону Онежской набережной»,

- говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что авто был учебным, и управлял им ученик, инструктор находился рядом. По словам очевидцев, подростка увезли на машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: dtpptz.ru.