21 июня 2022, 19:20
В Петрозаводске разыскивают мужчину, совершившего кражу
Правоохранители просят содействия горожан
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Петрозаводска продолжают работу по установлению личности мужчины, подозреваемого в совершении кражи в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба МВД Карелии.
«Любую значимую информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется»,
- говорится в сообщении правоохранителей.
Видео можно посмотреть на официальном сайте по ссылке.
Фото: 10.мвд.рф.