В Петрозаводске разыскивают мужчину, совершившего кражу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Петрозаводска продолжают работу по установлению личности мужчины, подозреваемого в совершении кражи в одном из торговых центров города, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

«Любую значимую информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется»,

- говорится в сообщении правоохранителей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте по ссылке.

Фото: 10.мвд.рф.