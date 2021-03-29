Подростки обчистили магазин в Карелии

Днем 26 марта группа задержания Росгвардии выехала в один из магазинов Сегежи после срабатывания там тревожной сигнализации. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что продавцы вызвали стражей порядка, заметив подростков, которые днем ранее вынесли из магазина несколько банок кофе на общую сумму около трех тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию.

В этот же день в том же магазине было совершено очередное правонарушение. 65-летняя женщина пыталась похитить продукты - мясные и молочные консервы - на сумму около тысячи рублей. Пенсионерка также была передана полиции. Фото Росгвардии