Подозреваемую в краже девушку ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск девушку, попавшую в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи товара в одном из сетевых магазинов. Личность женщины пока не установлена.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят звонить по телефонам: 8 911-050-98-02 или 8 911-426-81-77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео CityLink