Под предлогом подработки мошенники украли деньги у петрозаводчанки

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя петрозаводчанка. Она рассказала, что стала жертвой обмана, когда согласилась на предложение подработки, сообщили в МВД Карелии.

Все началось с телефонного звонка от незнакомки, которая предложила девушке заработать дополнительные деньги. После того как она согласилась, ей позвонила другая женщина, представившаяся более опытным специалистом. Та предложила подключить демонстрацию экрана телефона для того, чтобы дать инструкции.

В процессе разговора собеседница предложила открыть банковский счет через приложение для получения денег за работу. Для этого ей нужно было ввести «специальный код» в окно оплаты мобильной связи, перед которым следовало поставить ноль. Несмотря на сомнения, девушка последовала инструкции и нажала кнопку «оплатить». В результате она перевела на чужой счет 11 100 рублей.

Затем наставница сообщила, что перевод был совершен на новый мобильный номер, зарегистрированный на имя петрозаводчанки, и на ее виртуальном счете якобы находилось 125 долларов. Для того чтобы вернуть деньги, мошенники предложили связаться с «юристом». Однако в ходе разговора девушка поняла, что ее обманули, и сразу обратилась в полицию.

Ущерб составил 11 100 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: pixabay.com