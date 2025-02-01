ДТП на въезде в Петербург превратило машину полиции в груду металла

На въезде в Петербург 1 февраля произошла автокатастрофа, в которой столкнулись три автомобиля. Как сообщает «Фонтанка.ру», ДТП случилось в 08:41 утра на Московском шоссе.

Среди участников аварии оказался автомобиль полиции, который мчался на сигнал о хищении. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП служебная машина оказалась сильно повреждена.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи. Известно, что в результате аварии пострадали люди. Однако точное количество пострадавших и все обстоятельства инцидента еще устанавливают. // фото: «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»/Telegram