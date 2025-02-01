Ночной пожар в карельском селе: огонь уничтожил постройку

В ночь на 31 января в селе Заозерье Прионежского района Карелии вспыхнул пожар, о котором сообщили представители пожарной службы Соломенного.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 03:26 ночи. Пожарные незамедлительно выехали на вызов и уже через полчаса, в 03:57, огонь был полностью ликвидирован.

В результате происшествия серьезно повреждена хозяйственная постройка, расположенная во дворе. К счастью, никто не пострадал. // фото: «Отряд пожарной службы -75 Соломенное»/ВКонтакте