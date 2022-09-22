Почти 22 тысячи жителей Карелии стали обладателями Пушкинских карт

Почти 22 тысячи жителей Карелии от 14 до 22 владеют «Пушкинской картой». Об этом рассказала заместитель министра культуры республики Варвара Лебедева.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала в 2021 году. С января этого года ее номинал был повышен до 5 тысяч рублей. Ею оплачиваются билеты в театр, музеи, мастер-классы, экскурсии, поход в кино на отечественные фильмы в любом регионе страны.

«Сейчас к «Пушкинской карте» присоединились 40 учреждений культуры разных районов республики, в том числе все кинотеатры Карелии и даже некоторые библиотеки, а также негосударственные учреждения культуры, например, авторский театр из Петрозаводска «Ад Либерум»»,

- рассказала Варвара Лебедева.

Кроме того, к федеральной программе стали подключаться и муниципальные библиотеки с квестами, квизами, мозгобойнями и другими интересными для молодежи форматами.