Новая передвижная выставка рассказывает о церковных реформах Петра I

Текст и фото: Хельга Белянцева

Как церковные реформы Петра I повлияли на жизнь Русского Севера и в чём великому преобразователю не удалось изменить ход истории? Об этом узнают посетители передвижной выставки «Церковные реформы Петра I и Русский Север», которая 16 сентября открылась в Медвежьегорском районном музее и в презентационно-выставочном центре музея-заповедника «Кижи» в Петрозаводске.

Идея таких передвижных выставок в том, чтобы с ними могли познакомиться люди из разных городов. Местные музеи, где они экспонируются, дополняют информационные стенды предметами из своих фондов. Проект, приуроченный к 350-летию царя-реформатора, подготовили музей-заповедник «Кижи» совместно с Кирилло-Белозерским музеем-заповедником в рамках участия в «Ассамблее петровских музеев России».

Экспозиция рассказывает о событиях, произошедших на Русском Севере на рубеже XVII-XVIII веков вследствие церковных реформ Петра I, которые позволили уменьшить влияние церкви в государстве и укрепить авторитет монарха.

Директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова и замдиректора Маргарита Кистерная на открытии выставки в Петрозаводске

«Множество передвижных выставок знакомят жителей нашей страны с наследием, которое оставил Петр I, — пояснила во время вернисажа Маргарита Кистерная, заместитель директора по научной и экспозиционной работе музея-заповедника «Кижи». — Выставка «Церковные реформы Петра I и Русский Север» уже побывала в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и в Самарском областном музее, а сейчас вернулась в Карелию, где церковные реформы Петра I сыграли основополагающую роль в создании центра духовной культуры».

Маргарита Кистерная провела для посетителей музея экскурсию по экспозиции и рассказала о предметах, реальных и представленных на фотографиях, которые позволяют прочувствовать события, происходившие в петровские времена.

«Идея церковных реформ была направлена «на благо и пользу общую», для того чтобы Россия в короткий срок стала принципиально другой страной. Стремясь укрепить самодержавную власть, первый русский император сумел ограничить влияние церкви, сделав ее частью государственного аппарата, а накопленные церковные богатства направить на обеспечение государственных нужд, — говорит Маргарита Кистерная. — На Русском Севере, как и по всей стране, изымались церковные земли. Например, Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в конце XIV века, в годы Петра Великого был как маленькое государство, владел большим количеством земель и был одной из богатейших обителей. Весь его доход стали изымать в пользу государства, лишили льгот и оставили только определенное содержание, чтобы монастырь был жив. Во время Северной войны часть колоколов перелили в пушки. Но тем не менее, монастырь оставался духовным центром Российской империи.

«Петр был реформатором, но есть одна область, где он не сумел изменить ход истории. И эта область — деревянное зодчество. Традиции деревянного зодчества оказались сильнее вводимых европейской модой. Можно вспомнить церковь Апостола Петра (1721 г.) в Марциальных водах, в которой видны новые тенденции. Тем не менее, в это же время появилась и 22-главая Преображенская церковь (1714 г.) на острове Кижи — шедевр деревянного зодчества. В 1708 году была построена церковь Покрова Богородицы в селе Анхимово Вологодской области. Для нас очень важен и знаковый объект — Кемский Успенский собор (1714 г.)».

Несмотря на запрет на строительство часовен, который вышел в 1722 году, крестьяне продолжали строить новые часовни в своих деревнях. В коллекции заповедника Кижи сохранилась часовня Петра и Павла 1708 года, построенная в заонежской деревне Типиницы.

Часовня Рождества Богородицы (XVIII в.), д. Маньга Пряжинского района. Фото Михаила Белянцева

Петр сам был заказчиком строительства многих церквей. В годы его правления количество храмов в России увеличилось значительно. Если в 1702 году их было 10-12 тысяч, то через десять лет — уже 15 тысяч. Строились и деревянные, и каменные храмы. Однако указ, который вышел в 1725 году, определил закат деревянного зодчества. Это был запрет строительства деревянных храмов на месте сгоревших. Теперь на их месте нужно было строить обязательно каменные церкви. Хотя мы знаем, что были деревянные храмы и более позднего времени, например, Успенская церковь (1774 г.) в Кондопоге.

В музее Кижи есть уникальные памятники петровской эпохи, — продолжает Маргарита Кистерная. — Все иконы Преображенского собора, за исключением икон местного ряда, были написаны ко времени открытия храма в 1714 году. При реставрации, когда бревна собора тщательно обследовались в плотницком центре на острове Кижи, в одном из бревен мы нашли монету петровского времени, на которой есть надпись «Царь Пётр Алексеевич повелитель всея Росии».

Во время правления Петра немного изменились функции церкви. Помимо сакральной функции она стала выполнять и воспитательную задачу. Посещение церкви стало обязательным. И в фондах музея Кижи сохранился отчет попа Водлозерского стана Шальского погоста, где он отчитывается о тех людях, которые не были на церковной службе, поскольку находились на государевых работах на Петровских заводах.

Появление в Карелии Петровских заводов принесло перемены в сельскую размеренную жизнь, столетиями текущую по своим правилам. Именно здесь произошло удивительное событие. На берегу реки Выг столетиями существовало старообрядческое Выголексинское общежительство. И старообрядцы сумели договориться со светской властью и легализовать свой статус. Они стали платить двойные налоги, их приписали к Петровским железоделательным заводам, они стали привлекаться к добыче руды, но зато смогли и дальше исповедовать свою веру.

Именно Выголексинское общежительство стало одним из центров промышленного развития нашего региона, а также духовным центром. Там переписывались книги, создавались библиотеки, развивался меднолитой промысел и другие ремесла. Нужно сказать, что именно наличие такого мощного центра старообрядчества во многом определило и духовную роль нашего северного региона, поэтому до сих пор Русский Север является духовным центром России».

Старообрядческая рукописная книга

На выставке можно увидеть образцы медного литья, а также лестовку — разновидность чёток. Название происходит от слова «лествица» («лестница»). Недавно в фонды музея поступила лестовка, один краешек которой был немного распорот. Из нее удалось извлечь небольшой сверток, на котором написана Иисусова молитва.

«Эпоха Петровских преобразований стала основой для формирования современного толерантного общества, которое принимает различные конфессии и верования, — отметила в заключение Маргарита Кистерная. — Я очень благодарна судьбе, что нам удалось поучаствовать в проекте Ассамблеи Петровских музеев. Мы лучше узнали и свои фонды, и свою историю, сумели по-другому посмотреть на то, что есть в нашей коллекции».

В презентационно-выставочном центре музея «Кижи» (пл. Кирова, 10 А) выставка будет экспонироваться до 25 ноября, в Медвежьегорском областном музее завершит работу 20 ноября.