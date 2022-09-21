Сборы кинотеатров в Карелии сократились в 2022 году

На 27 миллионов рублей упали сборы в кинотеатрах Карелии. По сообщению РБК, за восемь месяцев 2022 года сборы составили 45 498 027 рублей, за аналогичный период прошлого года сумма равнялась 72 420 360 рублям.

Самыми кассовыми картинами стали «Последний богатырь: посланник тьмы», «Анчартед: На картах не значится» и «Человек-паук: Нет пути домой». Причем отечественная лента оторвалась от конкурентов на несколько миллионов рублей. Для сравнения «Богатырь» собрал 6 миллионов 978 тысяч против 4 миллионов 637 тысяч, собранных «Анчартедом». (фото unsplash.com, Felix Mooneeram)